Паводок в Закарпатской области повредил бетонный мост
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 декабря. УНН. Вследствие резкого поднятия воды в верховьях реки Латорица паводковая волна повредила бетонный мост в высокогорном селе Котельница Воловецкого района в Закарпатской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.
"Повреждена одна опора моста, перекрытие просело, часть почвы перед мостом обвалилась. На противоположном берегу остаются 64 жилых дома. Поскольку автомобильное движение туда сейчас заблокировано, люди переходят с берега на берег по кладке. Сейчас на месте находится глава Воловецкой райгосадминистрации", - сообщил Г.Москаль.
Как отмечается, мост построен в начале 80-х прошлого века и находится на балансе облавтодора.
"Дорожникам уже дано поручение выехать в Котельницу, провести обследование повреждений и вместе со спасателями и местными органами власти организовать временную переправу", - говорится в сообщении.
Напомним, Закарпатье накрыл паводок, из-за чего перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин", подтоплены более тысячи гектаров угодий и около сотни дворов.