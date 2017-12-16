Паводок в Закарпатской области повредил бетонный мост

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 11469 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100653 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102646 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102941 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117288 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103590 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106011 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112759 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117244 просмотра

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Паводок в Закарпатской области повредил бетонный мост

Паводок в Закарпатской области повредил бетонный мост

Киев  •  УНН

 • 18327 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 декабря. УНН. Вследствие резкого поднятия воды в верховьях реки Латорица паводковая волна повредила бетонный мост в высокогорном селе Котельница Воловецкого района в Закарпатской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Повреждена одна опора моста, перекрытие просело, часть почвы перед мостом обвалилась. На противоположном берегу остаются 64 жилых дома. Поскольку автомобильное движение туда сейчас заблокировано, люди переходят с берега на берег по кладке. Сейчас на месте находится глава Воловецкой райгосадминистрации", - сообщил Г.Москаль.

Как отмечается, мост построен в начале 80-х прошлого века и находится на балансе облавтодора.

"Дорожникам уже дано поручение выехать в Котельницу, провести обследование повреждений и вместе со спасателями и местными органами власти организовать временную переправу", - говорится в сообщении.

Напомним, Закарпатье накрыл паводок, из-за чего перекрыта трасса "Мукачево - Рогатин", подтоплены более тысячи гектаров угодий и около сотни дворов.

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