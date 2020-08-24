Павелко: "Зуміли вистояти проти військової агресії і продовжуємо розвиток єдиної України"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко привітав українців з Днем Незалежності, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
"Свобода і незламність, хоробрість і непокірність, єдність і непереборна віра є основою незалежності України і невід'ємною частиною нашої держави.
Держави, бажаної багатьма поколіннями українців і кращої в світі батьківщини, в історії якої було чимало випробувань, перемог і досягнень.
Усі ці важливі історичні події з року в рік живлять нашу незалежність, роблять її все більш цінною, загартовуючи наш громадянський характер і патріотизм. Саме тому ми зуміли вистояти проти військової агресії, стали сильніше і продовжуємо розвиток вільної, демократичної і єдиної України.
Ми пишаємося нашими захисниками, які охороняють мир в Україні. Ми пишаємося і шануємо героїв, полеглих за незалежність нашої держави. Ми найбільше цінуємо наші єдність і свободу. Цінуємо вільну, соборну, незалежну Україну", - сказав Павелко.
Українцям президент УАФ побажав миру, достатку, процвітання і "Божого благословення для всієї України".
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в День Незалежності, 24 серпня, в столиці пройшов Марш захисників України.