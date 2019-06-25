Павелко розповів, за кого буде голосувати на парламентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. На майбутніх парламентських виборах народний депутат Андрій Павелко голосуватиме за європейський курс країни. Про він заявив в інтерв'ю УНН.
"По-перше, я буду голосувати за те, щоб ні в якому разі наша країна не пішла в минуле, і не було реваншу. Я буду голосувати за європейський курс нашої країни, за те, щоб наші діти жили в Європейському союзі. Зараз я бачу, що практично всі політичні сили, які йдуть в парламент, націлені на підтримку європейського курсу, крім там однієї-двох, які ставлять під сумнів нашу європейську інтеграцію.
Ось крім тих двох, всі інші повинні сформувати хорошу велику проєвропейську коаліцію і привести нашу країну до Європейського союзу", - сказав він.
Павелко додав, що в даному процесі він братиме участь не тільки як виборець, але й як активний член команди.
"Команди України, команди збірної України", - наголосив він.
Як писав УНН, сам Павелко від участі в майбутніх парламентських виборах відмовився.