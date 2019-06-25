Павелко рассказал, за кого будет голосовать на парламентских выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. На предстоящих парламентских выборах народный депутат Андрей Павелко будет голосовать за европейский курс страны. Об он заявил в интервью УНН.
"Во-первых, я буду голосовать за то, чтобы ни в коем случае наша страна не ушла в прошлое, и не было реванша. Я буду голосовать за европейский курс нашей страны, за то, чтобы наши дети жили в Европейском союзе. Сейчас я вижу, что практически все политические силы, которые идут в парламент, нацелены на поддержку европейского курса, кроме там одной-двух, которые ставят под сомнение нашу европейскую интеграцию.
Вот кроме тех двух, все остальные должны сформировать хорошую большую проевропейскую коалицию и привести нашу страну в Европейский союз", - сказал он.
Павелко добавил, что в данном процессе он будет участвовать не только как избиратель, но и как активный член команды.
"Команды Украины, команды сборной Украины", - подчеркнул он.
Как писал УНН, сам Павелко от участия в предстоящих парламентских выборах отказался.