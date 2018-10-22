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Павелко прокоментував проблему "сірих" зарплат українських футболістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Поняття виплат заробітних плат "у конвертах" не є прийнятним для жодної міжнародної футбольної організації. Про це під час прес-конференції журналістам повідомив Президент Федерації Футболу України Андрій Павелко, передає УНН.

Він нагадав, що свого часу проблема зі сплатою податків зіграла вирішальну роль в отриманні чернігівською “Десною” атестату для участі у змаганнях Прем’єр-ліги.

“Пам’ятаєте, у нас була проблема з атестацією чернігівської „Десни“. Не може бути, щоб в структурі професійного клубу вказані і сплачуються податки і зарплати менші, ніж може бути гравців у клубі. Такого не буває, і це незрозуміло ні для УЄФА, ні для ФІФА. Ми розуміємо, що важкі часи, що потрібно підтримувати клуби, так, потрібно десь шукати компроміс. Але компроміс з людьми, які мають „національне значення“, відповідальність за майбутні покоління, за ДЮСШ, за бюджети всіх рівнів.

Тому що з цих бюджетів сплачуються податки місту, яке представляє цей клуб, сплачуються податки країні, військовий збір. Можна говорити багато про патріотизм. Але десь я читав останню інформацію, що приблизно рівні клуби, ну, може, там трохи є різниця, тільки одні платять військовий збір 30 млн грн, інші — 800 тисяч грн. У 40 разів менше! Але при цьому одягають футболки „Герой АТО“. Так заплатіть гроші і за ці гроші ми підтримаємо наших ветеранів і наших героїв. Не треба піаритися! Заплатіть ті гроші, хай не 30 млн, не 20 млн, 10 млн грн, але не 800 тисяч. Це просто блюзнірство! Це різниця в стандартах, і це називається підміна понять”, — зазначив президент ФФУ.

Павелко впевнений, що невдовзі схеми із використанням офшорних структур українськими ФК будуть розкриті.

“Є якась консолідована звітність, все одно ці цифри вийдуть, в міжнародних судах, в Лозанні. У будь-якому випадку це буде. І сьогодні, прикриваючись тими чи іншими обставинами або знайомствами, просто відкладають цей момент. Необхідно відкрити цю бухгалтерію, відкрити і показати. Що тут страшного? Відкрийте і покажіть, як ви ставитеся до своєї країни, до свого міста, тому що більшість податків сплачується саме місту, яке ти представляєш. Упевнений, що це теж питання до моральності прийняття таких рішень”, — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно податковий скандал спалахнув навколо столичного ФК “Динамо”.

Журналісти запідозрили, що власники клубу ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом декларації штучно занижених зарплат своїх футболістів.

Так, в ЗМІ доступні документи, згідно з якими динамівці, в середньому, отримують заробітну плату на рівні 18-20 тис. грн на місяць. При цьому, за словами екс-гравця ФК Дерліса Гонсалеса, реальний його оклад в клубі досягав 110 тис. доларів на місяць. 

За фактом можливого ведення “подвійної бухгалтерії”, ДФС вже почала перевірку “Динамо Київ”.

У клубі “Динамо” також відреагували на скандал, та оприлюднили документи, котрі підтвердили наявність офшору — Dynamo Kiev (Cyprus) LTD — через який власне гравцям сплачують іноземні гонорари.

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