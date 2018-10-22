Павелко прокомментировал проблему "серых" зарплат украинских футболистов

Он напомнил, что в свое время проблема с уплатой налогов сыграла решающую роль в получении черниговской “Десной” аттестата для участия в соревнованиях Премьер-лиги.

“Помните, у нас была проблема с аттестацией черниговской "Десны". Не может быть, чтобы в структуре профессионального клуба указаны и платятся налоги и зарплаты меньше, чем может быть игроков в клубе. Такого не бывает, и это непонятно ни для УЕФА, ни для ФИФА. Мы понимаем, что тяжелые времена, что нужно поддерживать клубы, да, нужно где-то искать компромисс. Но компромисс с людьми, которые имеют "национальное значение", ответственность за будущие поколения, за ДЮСШ, за бюджеты всех уровней.

Потому что из этих бюджетов платятся налоги городу, который представляет этот клуб, уплачиваются налоги стране, военный сбор. Можно говорить много о патриотизме. Но где-то я читал последнюю информацию, примерно равные клубы, ну, может, там немного есть разница, только одни платят военный сбор 30 млн грн, другие — 800 тыс. грн. В 40 раз меньше! Но при этом одевают футболки "Герой АТО". Так заплатите деньги и за эти деньги мы поддержим наших ветеранов и наших героев. Не надо пиариться! Заплатите те деньги, пусть не 30 млн, не 20 млн, 10 млн грн, но не 800 тыс. Это просто кощунство! Это разница в стандартах, и это называется подмена понятий", - отметил президент ФФУ.

Павелко уверен, что вскоре схемы с использованием оффшорных структур украинскими ФК будут раскрыты.

“Есть какая-то консолидированная отчетность, все равно эти цифры выйдут, в международных судах, в Лозанне. В любом случае это будет. И сегодня, прикрываясь теми или иными обстоятельствами или знакомствами, просто откладывают этот момент. Необходимо открыть эту бухгалтерию, открыть и показать. Что тут страшного? Откройте и покажите, как вы относитесь к своей стране, к своему городу, так как большинство налогов платится именно городу, который ты представляешь. Уверен, что это тоже вопрос к нравственности принятия таких решений”, - сказал он.

Напомним, недавно налоговый скандал разгорелся вокруг столичного ФК “Динамо”.

Журналисты заподозрили, что владельцы клуба уклоняются от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем декларации искусственно заниженных зарплат своих футболистов.

Так, в СМИ доступны документы, согласно которым динамовцы, в среднем, получают заработную плату на уровне 18-20 тыс. грн в месяц. При этом, по словам экс-игрока ФК Гонсалеса, реальный его оклад в клубе достигал 110 тыс. долларов в месяц.

По факту возможного ведения “двойной бухгалтерии”, ГФС уже начала проверку “Динамо Киев”.

В клубе “Динамо” также отреагировали на скандал, и обнародовали документы, подтвердили наличие оффшора — Dynamo Kiev (Cyprus) LTD — через который собственно игрокам платят иностранные гонорары.