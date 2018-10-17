Павелко: хочемо, щоб Україна показала той же настрій і вийшла на Євро

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко дав коментар після матчу Україна-Чехія у рамках турніру Ліги націй, в якому синьо-жовті обіграли суперника з рахунком 1:0, передає УНН.

“Відбулася перемога всіх наших уболівальників, які, напевно, дуже зачекалися такого об’єднавчого чинника, як збірна. Я хочу подякувати Андрію Шевченку, тренерському штабу і кожному гравцю національної збірної, які дали нам таке свято, як максимальний результат і перше місце”, — зазначив Павелко.

“Ми тепер маємо можливість підвищитися в класі, перейти вже до Групи А і в еліті вже ставити нові цілі”, — додав він.

Також, за словами Павелка, перед національною збірною стоїть завдання виходу на Євро.

“А що стосується відбору на Євро-2020, то, звичайно ж, ми хочемо, щоб команда показала ту ж гру, той же настрій на максималізм і виконала завдання, яке ми ставили перед тренерським штабом — вихід на Євро”, — додав президент ФФУ.

Як писав УНН, збірна України перемогла Чехію і підвищилася до Дивізіону А Ліги націй.

Українські Національні Новини

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