Павелко: хотим, чтобы Украина показала тот же настрой и вышла на Евро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко дал комментарий после матча Украина-Чехия в рамках турнира Лиги наций, в котором сине-желтые обыграли соперника со счетом 1:0, передает УНН.
“Состоялась победа всех наших болельщиков, которые, наверное, очень заждались такого объединяющего фактора, как сборная. Я хочу поблагодарить Андрея Шевченко, тренерский штаб и каждого игрока национальной сборной, которые дали нам такой праздник, как максимальный результат и первое место”, — отметил Павелко.
“Мы теперь имеем возможность повыситься в классе, перейти уже в Группу А и в элите уже ставить новые цели”, — добавил он.
Также, по словам Павелко, перед национальной сборной стоит задача выхода на Евро.
“А что касается отбора на Евро-2020, то, конечно же, мы хотим, чтобы команда показала ту же игру, тот же настрой на максимализм и выполнила задачу, которую мы ставили перед тренерским штабом — выход на Евро”, — добавил президент ФФУ.
Как писал УНН, сборная Украины победила Чехию и повысилась в Дивизион А Лиги наций.