Пацієнт про наміри уряду: заборона доступних ліків від гепатиту С - злочин проти власного народу

“Пам’ятаємо ситуацію, коли викупили патент на ліки від СНІДу? І одразу в 100 разів підняли вартість цього препарату, адже його аналогів немає — це буде та ж сама ситуація. Якщо МОЗ поставить підпис під цією угодою (з „Гілеадом“, — ред.) — цим забереться у хворого надія боротися за життя! На сьогоднішній день із нашим станом економіки, із рівнем доходів більшості українців це — є вирок. Це є злочин проти українців, проти хворих на гепатит С. Мені на сьогодні лікар пропонує декілька видів препаратів, пояснюючи як який препарат працює. Я ці ліки приймаю, через місяць мої аналізи покращилися, у мене покращилося самопочуття після лікування, яке мені назначили”, — розповів він.

За його словами повний курс лікування від гепатиту С коштує близько 320 тис. грн.

“Я вам розкажу: щоб вилікуватися пацієнту в залежності від генотипу, у мене 3 генотип був, надіюся що був, бо я вже на стадії одужання, це коштує 320 тис. грн. Ви розумієте, що для пересічного громадянина — це надвеликі гроші. Це фактично вся родина працює на те, щоб дати надію одужати, жити і продовжувати життя, бо життя — це найцінніше.

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Я ніколи б не міг подумати, що в лікарні можна отримати таку хворобу, при банальному переливанні крові.

У світі останніх подій ми бачимо, що вони (МОЗ — ред. ) нас не чують, їм байдуже. У них є гроші якщо вони, не дай Бог, захворіють — купити ці ліки. А що робити пересічному громадянину? Ви знаєте, що гепатит називають ласкавою смертю, бо пацієнт може до останнього не знати, що він хворіє цією хворобою. І в один момент він просто лягає і не просинається...”, — розповів Є.Козак.

Він також додав, що сьогодні через матеріальну скруту багато хворих в Україні відмовляються від дорого вартісного лікування, аби їх родини не ставали заручниками хвороби. Тому якщо Уряд піде на скасування ресторації більш доступних ліків — він вчинить злочин про власного народу.

“У мого знайомого батько захворів раком. І коли йому озвучили вартість лікування, він написав, що він не хоче, щоб його сім’я працювала тільки на нього і скінчив життя самогубством. Вибачте, це дуже важко. І такі прецеденти можуть бути і в разі цієї так званої мирової угоди...

Пересічний громадянин — він не може оплатити вартість лікування. Добре, що є такі препарати, які завозять, і які дають надію людям вилікуватися, і надію на те, що вони будуть поряд із родиною, будуть жити і працювати.

А тут — це по суті буде смертний вирок людям, які живуть сьогодні як і переважна більшість — навіть середній статок сімей сьогодні не зможе лікуватися. Це є злочин проти нас, тому що у нас і так хворій людині дуже важко в нашій країні отримати нормальне лікування”, — додав пацієнт.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С. Про це свідчить відповідне розпорядження КМУ, яким осатаню уповноважено на підписання Мирової угоди між Україною та американської компанією “Гілеад”.

Із тексту проекту мирової Угоди, що є у розпорядженні УНН, випливає те, що Україна на вимогу американської компанії “Гілеад” (виробника ліків проти гепатиту С — ред.) має намір скасувати реєстрацію ліків від гепатиту С інших виробників, які сьогодні продаються на території нашої держави.

При цьому, вартість цих ліків є нижчою, за вартість тих, які пропонує “Гілеад”.

Свою вимогу до України американська компанія пояснює тим, що була першою, хто зареєстрував в Україні ліки від гепати С на основі діючої речовини — Софосбувір, а тому, начебто, має право їх ексклюзивного продажу на території нашої країни протягом 5 років.

Разом з тим, американський “ГІЛЕАД” не зміг довести цього у суді, коли вимагав від МОЗ скасування реєстрації іншого препарату. Наразі розгляд цієї справи триває вже в апеляційній інстанції.

Таким чином МОЗ виграло першу судову інстанцію проти “Гілеад”, однак, згодом все одно вирішило пристати на умови американців та погодилося скасувати реєстрацію більш дешевих ліків від гепатиту С, які наразі доступні українцям.