Пацієнт про наміри уряду: заборона доступних ліків від гепатиту С - злочин проти власного народу

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 46286 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 116717 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 122405 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 106192 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 122096 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 80619 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 89712 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97437 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88860 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 211155 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1м/с
33%
Популярнi новини

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 28148 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 28125 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 30434 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 9360 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 27343 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 122412 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 211160 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 362855 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 298348 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 407141 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 1716 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 26830 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 24177 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 106197 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 29718 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Пацієнт про наміри уряду: заборона доступних ліків від гепатиту С - злочин проти власного народу

Київ • УНН

 • 14391 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Уряд має намір підписати Мирову угоду з американської компанією “Гілеад” згідно з умовами якої в Україні можуть стасувати реєстрацію на доступні ліки від гепатиту С. Пацієнти закликають владу не відбирати у нас останню надію на життя. Про це у коментарі УНН зазначив хворий на гепатит С Євгеній Козак, який отримує лікування типи препаратними, реєстрацію яких хочуть заборонити на виконання вимог американців.

Пацієнт про наміри уряду: заборона доступних ліків від гепатиту С - злочин проти власного народу

“Пам’ятаємо ситуацію, коли викупили патент на ліки від СНІДу? І одразу в 100 разів підняли вартість цього препарату, адже його аналогів немає — це буде та ж сама ситуація. Якщо МОЗ поставить підпис під цією угодою (з „Гілеадом“, — ред.) — цим забереться у хворого надія боротися за життя! На сьогоднішній день із нашим станом економіки, із рівнем доходів більшості українців це — є вирок. Це є злочин проти українців, проти хворих на гепатит С. Мені на сьогодні лікар пропонує декілька видів препаратів, пояснюючи як який препарат працює. Я ці ліки приймаю, через місяць мої аналізи покращилися, у мене покращилося самопочуття після лікування, яке мені назначили”, — розповів він.

За його словами повний курс лікування від гепатиту С коштує близько 320 тис. грн.

“Я вам розкажу: щоб вилікуватися пацієнту в залежності від генотипу, у мене 3 генотип був, надіюся що був, бо я вже на стадії одужання, це коштує 320 тис. грн. Ви розумієте, що для пересічного громадянина — це надвеликі гроші. Це фактично вся родина працює на те, щоб дати надію одужати, жити і продовжувати життя, бо життя — це найцінніше.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Американські препарати „Гілеаду“ проти гепатиту С не мають жодних ексклюзивних прав

Я ніколи б не міг подумати, що в лікарні можна отримати таку хворобу, при банальному переливанні крові.

У світі останніх подій ми бачимо, що вони (МОЗ — ред. ) нас не чують, їм байдуже. У них є гроші якщо вони, не дай Бог, захворіють — купити ці ліки. А що робити пересічному громадянину? Ви знаєте, що гепатит називають ласкавою смертю, бо пацієнт може до останнього не знати, що він хворіє цією хворобою. І в один момент він просто лягає і не просинається...”, — розповів Є.Козак.

Він також додав, що сьогодні через матеріальну скруту багато хворих в Україні відмовляються від дорого вартісного лікування, аби їх родини не ставали заручниками хвороби. Тому якщо Уряд піде на скасування ресторації більш доступних ліків — він вчинить злочин про власного народу.

“У мого знайомого батько захворів раком. І коли йому озвучили вартість лікування, він написав, що він не хоче, щоб його сім’я працювала тільки на нього і скінчив життя самогубством. Вибачте, це дуже важко. І такі прецеденти можуть бути і в разі цієї так званої мирової угоди...

Пересічний громадянин — він не може оплатити вартість лікування. Добре, що є такі препарати, які завозять, і які дають надію людям вилікуватися, і надію на те, що вони будуть поряд із родиною, будуть жити і працювати.

А тут — це по суті буде смертний вирок людям, які живуть сьогодні як і переважна більшість — навіть середній статок сімей сьогодні не зможе лікуватися. Це є злочин проти нас, тому що у нас і так хворій людині дуже важко в нашій країні отримати нормальне лікування”, — додав пацієнт.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С. Про це свідчить відповідне розпорядження КМУ, яким осатаню уповноважено на підписання Мирової угоди між Україною та американської компанією “Гілеад”.

Із тексту проекту мирової Угоди, що є у розпорядженні УНН, випливає те, що Україна на вимогу американської компанії “Гілеад” (виробника ліків проти гепатиту С — ред.) має намір скасувати реєстрацію ліків від гепатиту С інших виробників, які сьогодні продаються на території нашої держави.

При цьому, вартість цих ліків є нижчою, за вартість тих, які пропонує “Гілеад”.

Свою вимогу до України американська компанія пояснює тим, що була першою, хто зареєстрував в Україні ліки від гепати С на основі діючої речовини — Софосбувір, а тому, начебто, має право їх ексклюзивного продажу на території нашої країни протягом 5 років.

Разом з тим, американський “ГІЛЕАД” не зміг довести цього у суді, коли вимагав від МОЗ скасування реєстрації іншого препарату. Наразі розгляд цієї справи триває вже в апеляційній інстанції.

Таким чином МОЗ виграло першу судову інстанцію проти “Гілеад”, однак, згодом все одно вирішило пристати на умови американців та погодилося скасувати реєстрацію більш дешевих ліків від гепатиту С, які наразі доступні українцям.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,451.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,604.97