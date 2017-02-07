Пациент о намерениях правительства: запрет доступных лекарств от гепатита С - преступление против собственного народа

"Помним ситуацию, когда выкупили патент на лекарство от СПИДа? И сразу в 100 раз подняли стоимость этого препарата, ведь его аналогов нет - это будет та же ситуация. Если Минздрав поставит подпись под этим соглашением (с "Галаад", - ред.) - этим заберется у больного надежда бороться за жизнь! На сегодняшний день с нашим состоянием экономики, с уровнем доходов большинства украинцев это - приговор. Это преступление против украинцев, против больных гепатитом С. Мне сегодня врач предлагает несколько видов препаратов, объясняя как препарат работает. Я эти лекарства принимаю, через месяц мои анализы улучшились, у меня улучшилось самочувствие после лечения, которое мне назначили", - рассказал он.

По его словам полный курс лечения от гепатита С стоит около 320 тыс. грн.

"Я вам расскажу: чтобы вылечиться пациенту в зависимости от генотипа, у меня 3 генотип был, надеюсь что был, я уже на стадии выздоровления, это стоит 320 тыс. грн. Вы понимаете, что для рядового гражданина - это сверхбольшие деньги. Это фактически вся семья работает на то, чтобы дать надежду выздороветь, жить и продолжать жизнь, потому что жизнь - это самое ценное.

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Я никогда не мог подумать, что в больнице можно получить такую ​​болезнь, при банальном переливании крови.

В мире последних событий мы видим, что они (МЗ - ред.) нас не слышат, им все равно. У них есть деньги если они, не дай Бог, заболеют - купить эти лекарства. А что делать рядовому гражданину? Вы знаете, что гепатит называют ласковой смертью, потому что пациент может до последнего не знать, что он болеет этой болезнью. И в один момент он просто ложится и не просыпается...", - рассказал Е.Козак.

Он также добавил, что сегодня из-за материальных затруднений много больных в Украине отказываются от дорого стоящего лечения, чтобы их семьи не становились заложниками болезни. Поэтому если Правительство пойдет на отмену более доступных лекарств - оно совершит преступление в отношении собственного народа.

"У моего знакомого отец заболел раком. И когда ему озвучили стоимость лечения, он написал, что он не хочет, чтобы его семья работала только на него и кончил жизнь самоубийством. Простите, это очень трудно. И такие прецеденты могут быть и в случае этого так называемого мирового соглашения...

Рядовой гражданин - он не может оплатить стоимость лечения. Хорошо, что есть такие препараты, которые завозят, и которые дают надежду людям излечиться, и надежду на то, что они будут рядом с семьей, будут жить и работать.

А здесь - это по сути будет смертный приговор людям, которые живут сегодня как и подавляющее большинство - даже средний достаток семей сегодня не сможет лечиться. Это преступление против нас, потому что у нас и так больному человеку очень трудно в нашей стране получить нормальное лечение", - добавил пациент.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун может лишить украинских пациентов доступных лекарств от гепатита С. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение КМУ, которым последняя уполномочена на подписание Мирового соглашения между Украиной и американской компанией "Галаад".

Из текста проекта мирового соглашения, которым располагает УНН, следует то, что Украина по требованию американской компании "Галаад" (производителя лекарств против гепатита С - ред.) намерена отменить регистрацию лекарств от гепатита С других производителей, которые сегодня продаются на территории нашего государства.

При этом, стоимость этих лекарств ниже, стоимости тех, которые предлагает "Галаад".

Свое требование к Украине американская компания объясняет тем, что была первой, кто зарегистрировал в Украине лекарства от гепатите С на основе действующего вещества - софосбувир, а потому якобы имеет право их эксклюзивной продажи на территории нашей страны в течение 5 лет.

Вместе с тем, американский "Галаад" не смог доказать этого в суде, когда требовал от Минздрава отмены регистрации другого препарата. Сейчас рассмотрение этого дела продолжается уже в апелляционной инстанции.

Таким образом МЗ выиграло первую судебную инстанцию ​​против "Галаад", однако, впоследствии все равно решило принять условия американцев и согласилось отменить регистрацию более дешевых лекарств от гепатита С, которые сейчас доступны украинцам.