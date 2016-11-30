Патрульному, який скоїв ДТП на вул.Саксаганського в Києві, обрано запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Патрульному поліцейському, який скоїв смертельну ДТП на вулиці Саксаганського в Києві, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Поліцейському повідомлено про підозру за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК україни та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Нагаждаємо, 13 вересня службовий автомобіль Toyota Prius патрульної служби під керуванням поліцейського, рухаючись на заборонений сигнал світлофору, виїхав на перехрестя вулиць Саксаганського та Льва Толстого, де зіткнувся з автомобілем Chevrolet.
Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Chevrolet отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям, від яких 19 вересня 2016 року помер у лікарні.