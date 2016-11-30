Патрульному, который совершил ДТП на ул.Саксаганского в Киеве, избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Патрульному полицейскому, который совершил смертельное ДТП на улице Саксаганского в Киеве, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Полицейскому сообщено о подозрении по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, 13 сентября служебный автомобиль Toyota Prius патрульной службы под управлением полицейского, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток улиц Саксаганского и Льва Толстого, где столкнулся с автомобилем Chevrolet.
В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet получил телесные повреждения не совместимые с жизнью, от которых 19 сентября 2016 года умер в больнице.