Патрульному, который совершил ДТП на ул.Саксаганского в Киеве, избрана мера пресечения

Полицейскому сообщено о подозрении по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 13 сентября служебный автомобиль Toyota Prius патрульной службы под управлением полицейского, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток улиц Саксаганского и Льва Толстого, где столкнулся с автомобилем Chevrolet.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet получил телесные повреждения не совместимые с жизнью, от которых 19 сентября 2016 года умер в больнице.