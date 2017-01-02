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Патрульні врятували чоловіка від переохолодження в Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Сьогодні близько 11:00 патрульні отримали інформацію про те, що чоловік потребує невідкладної допомоги. Заявниця повідомила охоронцям порядку, що виявила невідому особу, яка лежала на снігу на вулиці Єгорова. На момент знахідки температура повітря була близько 0 градусів. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Кропивницького.

“Чоловік так змерз, що навіть не міг пояснити, як він опинився на узбіччі дороги. Пізніше з’ясували, що чоловік пролежав на снігу більше 2-х годин”, — пояснив ситуацію патрульний Микола Пономаренко.

Інспектори доставили його до пункту обігріву, що облаштований на базі медичного закладу на вулиці Архітектора Паученка, 45/35.

У Центрі обігріву чоловіка напоїли гарячим чаєм та дали зігрітися. Прийшовши до тями, той сказав адресу свого проживання.

Охоронці порядку доставили 30-річного чоловіка додому та передали матері. Чоловік щиро подякував патрульним за проявлену турботу.

Нагадаємо, на Прикарпатті молодик застряг посеред річки та дістав переохолодження.

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