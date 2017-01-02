Патрульні врятували чоловіка від переохолодження в Кропивницькому

“Чоловік так змерз, що навіть не міг пояснити, як він опинився на узбіччі дороги. Пізніше з’ясували, що чоловік пролежав на снігу більше 2-х годин”, — пояснив ситуацію патрульний Микола Пономаренко.

Інспектори доставили його до пункту обігріву, що облаштований на базі медичного закладу на вулиці Архітектора Паученка, 45/35.

У Центрі обігріву чоловіка напоїли гарячим чаєм та дали зігрітися. Прийшовши до тями, той сказав адресу свого проживання.

Охоронці порядку доставили 30-річного чоловіка додому та передали матері. Чоловік щиро подякував патрульним за проявлену турботу.

Нагадаємо, на Прикарпатті молодик застряг посеред річки та дістав переохолодження.