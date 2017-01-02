Патрульные спасли мужчину от переохлаждения в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня около 11:00 патрульные получили информацию о том, что человек нуждается в неотложной помощи. Заявительница сообщила стражам порядка, что обнаружила неизвестное лицо, лежащее на снегу на улице Егорова. На момент находки температура воздуха была около 0 градусов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого.
"Человек так замерз, что даже не мог объяснить, как он оказался на обочине дороги. Позже выяснили, что мужчина пролежал на снегу более 2-х часов ", - пояснил ситуацию патрульный Николай Пономаренко.
Инспекторы доставили его в пункт обогрева, оснащенный на базе медицинского учреждения на улице Архитектора Паученко, 45/35.
В Центре обогрева мужчину напоили горячим чаем и дали согреться. Придя в себя, тот сказал адрес своего проживания.
Стражи порядка доставили 30-летнего мужчину домой и передали матери. Мужчина поблагодарил патрульным за проявленную заботу.
Напомним, на Прикарпатье парень застрял посреди реки и получил переохлаждение .