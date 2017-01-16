Патрульні Вінниці знайшли двох однокласниць, яких в столиці розшукували батьки
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 15 січня. УНН. В ніч з 14 на 15 січня, близько опівночі, патрульні побачили у вікні одного з вінницьких кафе 2-х неповнолітніх дівчаток. На схожих за описом дітей інспектори отримали орієнтування напередодні, повідомили УНН-Центр у Патрульній поліції Вінниці.
Підійшовши до них, полісмени зрозуміли, що це ті самі 11-річні однокласниці, які зникли в Києві і яких уже кілька годин розшукують батьки.
Самі дівчата підтвердили, що дійсно проживають у столиці. Патрульні з’ясували контакти батьків і повідомили, що з їхніми дітьми все гаразд.
До їх приїзду до Вінниці однокласниці перебували в Управлінні патрульної поліції, куди їх завезли полісмени.