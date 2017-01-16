Патрульные Винницы нашли двух одноклассниц, которых в столице разыскивали родители
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 15 января. УНН. В ночь с 14 на 15 января, около полуночи, патрульные увидели в окне одного из винницких кафе 2-х несовершеннолетних девочек. На похожих по описанию детей инспекторы получили ориентировку накануне, сообщили УНН-Центр в патрульной полиции Винницы.
Подойдя к ним, полицейские поняли, что это те же 11-летние одноклассницы, которые исчезли в Киеве и которых уже несколько часов разыскивают родители.
Сами девушки подтвердили, что действительно проживают в столице. Патрульные выяснили контакты родителей и сообщили, что с их детьми все в порядке.
К их приезду в Винницу одноклассницы находились в Управлении патрульной полиции, куда их завезли полицейские.