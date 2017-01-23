Патрульні у Хмельницькому застрелили собаку, яка покусала чоловіка

"Близько 9:30 до екіпажа патрульної поліції надійшло повідомлення, що на території недобудованого будинку поблизу пивзаводу пес бійцівської породи напав на чоловіка. Патрульні намагалися заспокоїти собаку. Після невдалих спроб вгамувати оскаженілу тварину, її було застрелено з табельної зброї. Потерпілого чоловіка забрили до Хмельницької обласної клінічної лікарні. За інформацією медиків, чоловік у важкому стані. У нього рвані рани руки, тулуба", - повідомили у патрульній поліції.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, собака загриз cина обраного президента Гамбії.