Патрульные в Хмельницком застрелили собаку, которая покусала мужчину

"Около 9:30 до экипажа патрульной полиции поступило сообщение, что на территории недостроенного дома вблизи пивзавода пес бойцовской породы напал на мужчину. Патрульные пытались успокоить собаку. После неудачных попыток успокоить обезумевшую животное, ее застрелили из табельного оружия. Пострадавшего мужчину забрили в Хмельницкую областную клиническую больницу. По информации медиков, мужчина в тяжелом состоянии. У него рваные раны руки, туловища ", - сообщили в патрульной полиции.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УНН, собака загрызла cина избранного президента Гамбии .