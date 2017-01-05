Патрульні Рівного з дітками пектимуть різдвяні пряники
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Різдвяні посиденьки влаштують патрульні сьогодні у Рівному, повідомляє кореспондент УНН із посиланням на прес-служби патрульної поліції Рівного.
Батьків з дітками вони запрошують на майстер-клас з виготовлення різдвяних пряників.
Зустріч з батьками відбудеться сьогодні о 16:00 в одному з розважальних закладів міста. Дорослим патрульні обіцяють невимушену розмову, а дітей займатимуть розважальними іграми.
Нагадаємо, 3 листопада, в Ужгороді вперше відбувся прийом громадян начальником Управління патрульної поліції міст Ужгород та Мукачеве Юрієм Марценишиним у форматі Coffee Lunch.