Патрульні Рівного з дітками пектимуть різдвяні пряники

Батьків з дітками вони запрошують на майстер-клас з виготовлення різдвяних пряників.

Зустріч з батьками відбудеться сьогодні о 16:00 в одному з розважальних закладів міста. Дорослим патрульні обіцяють невимушену розмову, а дітей займатимуть розважальними іграми.

Нагадаємо, 3 листопада, в Ужгороді вперше відбувся прийом громадян начальником Управління патрульної поліції міст Ужгород та Мукачеве Юрієм Марценишиним у форматі Coffee Lunch.