Патрульные Ровно с детьми будут печь рождественские пряники
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 5 января. УНН. Рождественские посиделки устроят патрульные сегодня в Ровно, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службы патрульной полиции Ровно.
Родителей с детьми они приглашают на мастер-класс по изготовлению рождественских пряников.
Встреча с родителями состоится сегодня в 16:00 в одном из развлекательных заведений города. Взрослым патрульные обещают непринужденную беседу, а детей займут развлекательными играми.
Напомним, 3 ноября, в Ужгороде впервые состоялся прием граждан начальником Управления патрульной полиции городов Ужгород и Мукачево Юрием Марценишиным в формате Coffee Lunch.