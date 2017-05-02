Патрульні Луцька зі стріляниною затримували втікача
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Щоб зупинити порушника, який втікав на автомобілі від поліції, патрульні Луцька застосували зброю. Переслідування розпочалося о другій годині ночі на вулиці Клима Савури, повідомили УНН в прес-службі патрульної поліції Луцька.
Водій на вимогу зупинитись не відреагував та почав утікати. Під час переслідування неодноразово створював аварійні ситуації і навіть спричинив зіткнення з іншим автомобілем. Інспектор прийняв рішення застосувати вогнепальну зброю, аби зупинити транспортний засіб, здійснив кілька пострілів та пошкодив колеса.
Зупинили його на проспекті Соборності. З’ясувалось, що у 18-річного хлопця не було посвідчення водія.
“Переслідування автомобіля правопорушника здійснювалось приблизно 15 хвилин, рухався він зі швидкістю понад 100 км/год. Оскільки не зупинявся, ми повідомили його про застосування зброї. І лише коли було пробито два колеса, водія заблокували. Хлопець був тверезим”, — розповів інспектор Патрульної поліції Луцька Євген.
На водія оформили 3 адміністративні матеріали.
Нагадаємо, у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Водій мотоциклу проїхав на червоний сигнал світлофора, після чого патрульні спробували зупинити порушника. Мотоцикліст почав втікати від правоохоронців. Він не вписався у поворот та вилетів з транспорту. В результаті ДТП чоловік загинув.