Патрульные Луцка со стрельбой задерживали нарушителя

Водитель на требование остановиться не отреагировал и начал убегать. Во время преследования неоднократно создавал аварийные ситуации и даже совершил столкновение с другим автомобилем. Инспектор принял решение применить огнестрельное оружие, чтобы остановить транспортное средство, произвел несколько выстрелов и повредил колеса.

Остановили его на проспекте Соборности. Выяснилось, что у 18-летнего парня не было водительского удостоверения.

“Преследование автомобиля правонарушителя осуществлялось примерно 15 минут, двигался он со скоростью более 100 км/ч. Поскольку не останавливался, мы сообщили ему о применении оружия. И только когда было пробито два колеса, водителя заблокировали. Парень был трезвым”, — рассказал инспектор патрульной полиции Луцка Евгений.

На водителя оформили 3 административных материала.

Напомним, в Днепре произошла смертельная ДТП. Водитель мотоцикла проехал на красный сигнал светофора, после чего патрульные попытались остановить нарушителя. Мотоциклист начал убегать от правоохранителей. Он не вписался в поворот и вылетел с транспорта. В результате ДТП мужчина погиб.