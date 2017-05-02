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Патрульные Луцка со стрельбой задерживали нарушителя

Киев • УНН

 • 9699 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 2 мая. УНН. Чтобы остановить нарушителя, который убегал на автомобиле от полиции, патрульные Луцка применили оружие. Преследование началось в два часа ночи на улице Клима Савура, сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Луцка.

Патрульные Луцка со стрельбой задерживали нарушителя

Водитель на требование остановиться не отреагировал и начал убегать. Во время преследования неоднократно создавал аварийные ситуации и даже совершил столкновение с другим автомобилем. Инспектор принял решение применить огнестрельное оружие, чтобы остановить транспортное средство, произвел несколько выстрелов и повредил колеса.

Остановили его на проспекте Соборности. Выяснилось, что у 18-летнего парня не было водительского удостоверения.

“Преследование автомобиля правонарушителя осуществлялось примерно 15 минут, двигался он со скоростью более 100 км/ч. Поскольку не останавливался, мы сообщили ему о применении оружия. И только когда было пробито два колеса, водителя заблокировали. Парень был трезвым”, — рассказал инспектор патрульной полиции Луцка Евгений.

На водителя оформили 3 административных материала.

Напомним, в Днепре произошла смертельная ДТП. Водитель мотоцикла проехал на красный сигнал светофора, после чего патрульные попытались остановить нарушителя. Мотоциклист начал убегать от правоохранителей. Он не вписался в поворот и вылетел с транспорта. В результате ДТП мужчина погиб.

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