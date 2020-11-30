Патрулі Нацгвардії за тиждень затримали понад 100 осіб за підозрою у вчиненні злочину

“З 23 по 29 листопада поточного року патрулі Нацгвардії затримали та передали працівникам Нацполіції 107 осіб за підозрою у вчиненні злочину та 1 тис. 155 осіб за підозрою у вчиненні адміністративних правопорушень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що патрулі Нацгвардії залучалися до охорони громадського порядку у 21 обласному центрі держави та в місті Києві, а також у 16 містах обласного та районного підпорядкування.

Також вони забезпечили правопорядок на 28 масових заходах та брали участь у проведенні заходів із пошуку безвісти зниклих громадян на території Львівської, Хмельницької та Херсонської областей.

Нагадаємо, у Києві протягом вихідних складено понад 400 адмінпротоколів за порушення карантинних обмежень.