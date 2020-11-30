Патрули Нацгвардии за неделю задержали более 100 человек по подозрению в совершении преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. С 23 по 29 ноября текущего года патрули Нацгвардии задержали и передали сотрудникам Нацполиции 107 человек по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Министерства внутренних дел Украины.
"С 23 по 29 ноября текущего года патрули Нацгвардии задержали и передали сотрудникам Нацполиции 107 человек по подозрению в совершении преступления и 1 тыс. 155 человек по подозрению в совершении административных правонарушений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что патрули Нацгвардии привлекались к охране общественного порядка в 21 областном центре государства и в городе Киеве, а также в 16 городах областного и районного подчинения.
Также они обеспечили правопорядок на 28 массовых мероприятиях и участвовали в проведении мероприятий по поиску без вести пропавших граждан на территории Львовской, Хмельницкой и Херсонской областей.
Напомним, в Киеве на выходных составлено более 400 админпротоколов за нарушение карантинных ограничений.