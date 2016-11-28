Патрон вибухнув в руках у чоловіка на Рівненщині і пошкодив очі
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Термічні опіки рогівки очей та обличчя отримав 23-річний житель села Мала Любаша Костопільського району Рівненщини під час розбирання патрону, повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Юнака госпіталізували в районну лікарню.
Потерпілий розповів, що травми отримав під час розбирання патрона, який вибухнув в руках.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, школяр у Житомирі потрапив під тролейбус через нерозчищений від снігу тротуар.