Патрон вибухнув в руках у чоловіка на Рівненщині і пошкодив очі

Юнака госпіталізували в районну лікарню.

Потерпілий розповів, що травми отримав під час розбирання патрона, який вибухнув в руках.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, школяр у Житомирі потрапив під тролейбус через нерозчищений від снігу тротуар.