Патрон взорвался в руках у мужчины в Ровенской области и повредил глаза
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Термические ожоги роговицы глаз и лица получил 23-летний житель села Малая Любаша Костопольского района Ровенской области при разборке патрона, сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
Юношу госпитализировали в районную больницу.
Пострадавший рассказал, что травмы получил во время разборки патрона, который взорвался в руках.
Напомним, как сообщал УНН, школьник в Житомире попал под троллейбус из-за нерасчищенного от снега тротуара.