Патрон взорвался в руках у мужчины в Ровенской области и повредил глаза

Юношу госпитализировали в районную больницу.

Пострадавший рассказал, что травмы получил во время разборки патрона, который взорвался в руках.

Напомним, как сообщал УНН, школьник в Житомире попал под троллейбус из-за нерасчищенного от снега тротуара.