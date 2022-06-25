патріарх кирило впав під час богослужіння у Новоросійську
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Глава російської православної церкви патріарх кирило послизнувся під час богослужіння у храмі благовірних князя Петра та княгині Февронії Муромських у Новоросійську. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Повідомляється, що патріарх послизнувся і впав, коли сходив зі амвона (піднесення у центрі храму), після чого продовжив богослужіння.
У РПЦ не стали коментувати інцидент.
Контекст
патріарх кирило підтримує путіна непохитно з тих пір, як він зайняв найсвятіший пост у країні в 2009 році.
У 2012 році кирило назвав правління путіна «дивом Божим», яке поклало край економічним потрясінням 1990-х років, що послідували за розпадом Радянського Союзу.
Патріарх уже давно оточений чутками про зв'язки з КДБ радянських часів, де також працював путін, та твердженнями про марнотратний спосіб життя.
У Європейському Союзі пропонували включити кирила у шостий пакет санкцій.