патриарх кирилл упал во время богослужения в Новороссийске
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава русской православной церкви патриарх кирилл поскользнулся во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.
Детали
Сообщается, что патриарх поскользнулся и упал, когда сходил с амвона (возвышение в центре храма), после чего продолжил богослужение.
В РПЦ не стали комментировать произошедший инцидент.
Контекст
патриарх кирилл поддерживает путина непоколебимо с тех пор, как он занял самый святой пост в стране в 2009 году.
В 2012 году кирилл назвал правление путина «чудом Божьим», которое положило конец экономическим потрясениям 1990-х годов, последовавших за распадом Советского Союза.
Патриарх уже давно окружен слухами о связях с КГБ советских времен, где также работал путин, и утверждениями о расточительном образе жизни.
В Европейском Союзе предлагали включить кирилла в шестой пакет санкций.