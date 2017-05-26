Патріарх Кирил висловив співчуття коптській церкві після теракту в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Патріарх Московський і всієї Русі Кирил висловив співчуття Патріарху Коптської Тавадросу II в зв'язку з нападом на автобус в єгипетській провінції Ель-Мінья, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"З глибоким сумом дізнався про нову терористичну атаку, спрямованої проти єгипетських християн. Підлому нападу піддалися ні в чому не винні люди, в тому числі діти, які їхали потрудитися і помолитися в одному із стародавніх монастирів", - йдеться в повідомленні.
Патріарх висловив "найщиріші співчуття у зв'язку з трагедією» і передав «слова серцевого розради рідним і близьким загиблих і всьому єгипетському народу".
Нагадаємо, у Єгипті в провінції Мінья в результаті стрілянини озброєних чоловіків по групі коптських християн загинули 23 людини.