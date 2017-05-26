Патриарх Кирилл выразил соболезнования коптской церкви после теракта в Египте

"С глубокой скорбью узнал о новой террористической атаке, направленной против египетских христиан. Подлые нападению подверглись ни в чем не повинные люди, в том числе дети, которые ехали потрудиться и помолиться в одном из древних монастырей", - говорится в сообщении.

Патриарх выразил "искренние соболезнования в связи с трагедией» и передал «слова сердечного утешения родным и близким погибших и всему египетскому народу".

Напомним, в Египте в провинции Минья в результате стрельбы вооруженных мужчин по группе коптских христиан погибли 23 человека.