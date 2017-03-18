Пастора-педофіла на Донеччині посадили за ґрати

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Пастора, засудженого за зґвалтування та розбещення малолітніх, затримали для доставки в місця позбавлення волі. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.

13 років в’язниці — саме такий термін покарання призначений педофілу, жертвами якого в 2011 році стало 13 дівчат, в тому числі і неповнолітніх.

Зловмисник був затриманий 22 серпня 2012 року, поліцейські зібрали значну доказову базу його провини і направили до суду кримінальну виробництво з обвинувальним актом по ст.121 (в редакції 1960 року), ст.152 “Зґвалтування”, ст.153 “Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом”, ст.156 “Розбещення неповнолітніх” Кримінального кодексу України.

Приморський районний суд м.Маріуполя виніс вирок в кінці 2016 року, проте обвинувачений почав довгий процес подачі апеляцій.

17 березня в Приморське відділення поліції надійшло розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили.

Зловмисник, житель Маріуполя 1951 року народження, затриманий для виконання призначеного покарання.

Нагадаємо, у вересні 2016 року чоловіка, якого підозрюють у розбещенні малолітніх, затримали в Українську Донецької області.

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