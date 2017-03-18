Пастора-педофила в Донецкой области посадили за решетку
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Пастора, осужденного за изнасилование и развращение малолетних, задержали для доставки в места лишения свободы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
13 лет тюрьмы - именно такой срок наказания назначен педофилу, жертвами которого в 2011 году стало 13 девушек, в том числе и несовершеннолетних.
Злоумышленник был задержан 22 августа 2012 года, полицейские собрали значительную доказательную базу его вины и направили в суд уголовное производство с обвинительным актом по ст.121 (в редакции 1960 года), ст.152 "Изнасилование", ст.153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", ст.156 "Развращение несовершеннолетних" Уголовного кодекса Украины.
Приморский районный суд Мариуполя вынес приговор в конце 2016 года, однако обвиняемый начал долгий процесс подачи апелляций.
17 марта в Приморское отделение полиции поступило распоряжение об исполнении приговора, вступившего в законную силу.
Злоумышленник, житель Мариуполя 1951 года рождения, задержан для исполнения назначенного наказания.
Напомним, в сентябре 2016 г. мужчину, которого подозревают в развращении малолетних, задержали в Украинске Донецкой области.