Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників розблокувати будівлі судів по всій республіці. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Я звертаюся до наших співвітчизників, які заблокували входи і виходи з судів. Сьогоднішня акція досягла своєї мети: процес створення незалежної судової системи в Вірменії почався і вже не є незворотнім. Тепер я закликаю всіх розблокувати будівлі судів", - зазначив глава вірменського кабміну.
Раніше УНН повідомляв, що прихильники прем'єр-міністра Нікола Пашиняна в понеділок о 8:30 (7:30 за київським часом) почали блокувати входи і виходи будівель судів столиці.