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Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії

Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників розблокувати будівлі судів по всій республіці. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Я звертаюся до наших співвітчизників, які заблокували входи і виходи з судів. Сьогоднішня акція досягла своєї мети: процес створення незалежної судової системи в Вірменії почався і вже не є незворотнім. Тепер я закликаю всіх розблокувати будівлі судів", - зазначив глава вірменського кабміну.

Раніше УНН повідомляв, що прихильники прем'єр-міністра Нікола Пашиняна в понеділок о 8:30 (7:30 за київським часом) почали блокувати входи і виходи будівель судів столиці.

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