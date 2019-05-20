Пашинян призвал разблокировать здания судов Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать здания судов по всей республике. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я обращаюсь к нашим соотечественникам, которые заблокировали входы и выходы из судов. Сегодняшняя акция достигла своей цели: процесс создания независимой судебной системы в Армении начался и уже не является необратимым. Теперь я призываю всех разблокировать здания судов", - отметил глава армянского кабмина.
Ранее УНН сообщал, что сторонники премьер-министра Никола Пашиняна в понедельник в 8:30 (7:30 по киевскому времени) начали блокировать входы и выходы зданий судов столицы.