Пасажирський мікроавтобус перекинувся в Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 травня. УНН. У неділю, 30 квітня, близько 20:19, у Рівному мікроавтобус Opel Vivaro з’їхав у кювет та перекинувся. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Чорновола, повідомили УНН у прес-службі ГУ ДСНС у Рівненській області.
Рятувальники допомогли вибратися пасажиру з пошкодженого автомобіля та передали його бригаді швидкої медичної допомоги. У салоні транспортного засобу перебували ще троє пасажирів та водій. З них ніхто не постраждав.
Слідчі з’ясовують причину аварії.
Нагадаємо, поблизу с.Панталія Рівненської області 24 квітня о 16:30 зіткнулося чотири автомобілі, травмовано сім людей.
З’ясувалося, що 20-річний водій “ВАЗ 2108”, житель Донецька, який наразі проживає у Львові, рухаючись у напрямку Рівного, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter. Останнім керував 33-річний житель Костопільського району. Авто врізалося у відбійник, у результаті чого його відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся із ще одним мікроавтобусом Renault Trafic, під керуванням 36-річного жителя Млинівського району. На момент ДТП іще один автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, який рухався позаду транспортного засобу цієї ж марки, отримав механічні пошкодження. Намагаючись уникнути зіткнення, мікроавтобус врізався у відбійник.