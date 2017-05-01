Пассажирский микроавтобус перевернулся в Ровно

Спасатели помогли выбраться пассажиру из поврежденного автомобиля и передали его бригаде скорой медицинской помощи. В салоне транспортного средства находились еще трое пассажиров и водитель. Из них никто не пострадал.

Следователи выясняют причину аварии.

Напомним, около с.Панталия Ровенской области 24 апреля в 16:30 столкнулось четыре автомобиля, травмированы семь человек.

Выяснилось, что 20-летний водитель “ВАЗ 2108”, житель Донецка, который сейчас проживает во Львове, двигаясь в направлении Ровно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter. Последним управлял 33-летний житель Костопольского района. Авто врезалось в отбойник, в результате чего его отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с еще одним микроавтобусом Renault Trafic под управлением 36-летнего жителя Млинoвского района. На момент ДТП еще один автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который двигался позади транспортного средства этой же марки, получил механические повреждения. Пытаясь избежать столкновения, микроавтобус врезался в отбойник.