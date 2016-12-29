Пасажирський літак аварійно сів у Ризі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У середу ввечері в аеропорту Рига у Латвії здійснив посадку в складних умовах рейс AirBaltic з Копенгагена, передає УНН з посиланням на Delfi.
За словами представника аеропорту Лаури Карні, літак успішно приземлився. Подробиці вона не розповіла. У свою чергу член правління аеропорту Таліс Лінкайтс повідомив, що у літака виникла проблема з шасі.
Представник AirBaltic Яніс Ванагс підтвердив, що в середу з технічних причин рейс авіакомпанії з Копенгагена (літак Bombardier Q400 NextGen) здійснив посадку при підвищених заходах безпеки. За попередньою інформацією, в літаку перебували 64 пасажири і чотири члени екіпажу. Більш детальну інформацію AirBaltic надасть після повного вивчення обставин.
У службі невідкладної медичної допомоги розповіли, що в аеропорт викликали медиків, але через 20 хвилин виклик скасували.
На сторінці аеропорту вказано, що рейс AirBaltic BT136 з Копенгагена в Ригу мав прибути о 17:30 за місцевим часом, але прилетів о 18:48. За даними порталу flightradar24.com, Bombardier Dash 8 Q400 перед посадкою зробив кілька кіл над аеропортом.