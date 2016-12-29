Пассажирский самолет аварийно сел в Риге

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В среду вечером в аэропорту Рига в Латвии совершил посадку в сложных условиях рейс AirBaltic из Копенгагена, передает УНН со ссылкой на Delfi.

По словам представителя аэропорта Лауры Карни, самолет успешно приземлился. Подробности она не рассказала. В свою очередь член правления аэропорта Талис Линкайтс сообщил, что у самолета возникли проблемы с шасси.

Представитель AirBaltic Янис Ванагс подтвердил, что в среду по техническим причинам рейс из Копенгагена (самолет Bombardier Q400 NextGen) совершил посадку при повышенных мерах безопасности. По предварительной информации, в самолете находились 64 пассажира и четыре члена экипажа. Более подробную информацию AirBaltic предоставит после полного изучения обстоятельств.

В службе неотложной медицинской помощи рассказали, что в аэропорт вызвали медиков, но через 20 минут вызов отменили.

На странице аэропорта указано, что рейс AirBaltic BT136 из Копенгагена в Ригу должен был прибыть в 17:30 по местному времени, но прилетел в 18:48. По данным портала flightradar24.com, Bombardier Dash 8 Q400 перед посадкой сделал несколько кругов над аэропортом.

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