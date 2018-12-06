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Пасажиропотік Харківського аеропорту Ярославського виріс на 19%

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Харків", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, в жовтні поточного року становив майже 72,7 тисячі осіб - це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє прес-служба DCH, передає УНН.

Пасажиропотік Харківського аеропорту Ярославського виріс на 19%

Всього за 11 місяців 2018 року з харківського аеропорту вирушили понад 883,9 тисяч пасажирів - це на 19% більше, ніж за відповідний проміжок часу в 2017 року.

Кількість міжнародних вильотів з аеропорту в жовтні досягла 386 - це на 36 перельотів більше, ніж в жовтні минулого року. В цілому за 11 місяців 2018 року через Міжнародний аеропорт "Харків" здійснено 4 311 вильотів з внутрішніх та міжнародних напрямків.

"Найпопулярнішими регулярними напрямками в цьому місяці були Київ (МАУ), Стамбул (Turkish airlines, Pegasus), Варшава (LOT), Катовіце (Wizz Air), Дортмунд (Wizz Air), Гданськ (Wizz Air), Вроцлав (Wizz Air) , Тель-Авів (МАУ), Мінськ (Belavia). Також в минулому місяці в аеропорту відкрилися регулярні напрямки в Гданськ і Вроцлав від Wizz Air. Також в листопаді з аеропорту "Харків" відкрилося два нових міжнародних напрямки. Компанія Wizz Air запустила рейси в Лондон і Відень", - сказано в повідомленні.

Більше того, Міжнародний аеропорт "Харків" продовжує розширювати мережу міжнародних маршрутів пасажирських авіаперевезень. З 2019 року "перша столиця" буде пов'язана регулярним прямим авіасполученням з Одесою, Краковом, Римом і Міланом, квитки на нові рейси вже доступні у продажу.

Показово, що пасажиропотік на внутрішніх рейсах зростає повільніше, ніж на міжнародних. Так, в жовтні 2018 року кількість пасажирів, перевезених всередині України, зросла на 19% в порівнянні з листопадом-2017, а за підсумками 11 місяців року, що минає, показники аналогічного періоду за 2017 рік перевищені на 18%.

Міжнародний аеропорт "Харків" в його сучасному вигляді був побудований групою DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, а також благоустрій прилеглої території становили понад 107 млн ​​доларів.

Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що їй належить. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.

В даний час команда експертів Міжнародного аеропорту "Харків" спільно з "Airport Consulting Vienna" допомагає вибрати оптимальний варіант створення нового аеропорту в Дніпрі, оскільки Олександр Ярославський підтвердив готовність взяти участь в цьому проекті в разі якщо буде виділено повноцінне бюджетне фінансування будівництва нової злітно-посадкової смуги (стратегічного об'єкта цивільно-військового призначення, що перебуває у віданні держави).

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