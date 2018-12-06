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Пассажиропоток Харьковского аэропорта Ярославского вырос на 19%

Киев • УНН

 • 12445 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Пассажиропоток Международного аэропорта “Харьков”, входящего в группу DCH Александра Ярославского, в октябре текущего года составил почти 72,7 тысячи человек — это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба DCH, передает УНН

Пассажиропоток Харьковского аэропорта Ярославского вырос на 19%

Всего за 11 месяцев 2018 г. из харьковского аэропорта отправились свыше 883,9 тысяч пассажиров — это на 19% больше, чем за соответствующий промежуток времени в 2017 г.

Число международных вылетов из аэропорта в октябре достигло 386 — это на 36 перелетов больше, чем в октябре прошлого года. В общей сложности за 11 месяцев 2018 года из Международного аэропорта “Харьков” осуществлено 4 311 вылетов по внутренним и международным направлениям.

“Самыми популярными регулярными направлениями в этом месяце были Киев (МАУ), Стамбул (Turkish airlines, Pegasus), Варшава (LOT), Катовице (Wizz Air), Дортмунд (Wizz Air), Гданьск (Wizz Air), Вроцлав (Wizz Air), Тель-Авив (МАУ), Минск (Belavia). Также в прошлом месяце в аэропорту открылись регулярные направления в Гданьск и Вроцлав от Wizz Air. Также в ноябре из аэропорта „Харьков“ открылось два новых международных направления. Компания Wizz Air запустила рейсы в Лондон и Вену”, — сказано в сообщении.

Более того, Международный аэропорта “Харьков” продолжает расширять сеть международных маршрутов пассажирских авиаперевозок. С 2019 года “первая столица” будет связана регулярным прямым авиасообщением с Одессой, Краковом, Римом и Миланом, билеты на новые рейсы уже доступны в продаже.

Показательно, что пассажиропоток на внутренних рейсах растет медленнее, чем на международных. Так, в октябре 2018 года количество пассажиров, перевезенных внутри Украины, выросло на 19% в сравнении с ноябрем-2017, а по итогам 11 месяцев уходящего года показатели аналогичного периода за 2017 год превышены на 18%.

Международный аэропорт “Харьков” в его современном виде был построен группой DCH Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов “первой столицы” к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, а также благоустройство прилегающей территории составили свыше 107 млн долларов.

Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.

В настоящее время команда экспертов Международного аэропорта “Харьков” совместно с “Airport Consulting Vienna” помогает выбрать оптимальный вариант создания нового аэропорта в Днепре, поскольку Александр Ярославский подтвердил готовность принять участие в этом проекте в случае если будет выделено полноценное бюджетное финансирование строительства новой взлетно-посадочной полосы (стратегического объекта гражданско-военного назначения, находящегося в ведении государства).

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