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Пасажир у столичному метро впустив валізу на ескалаторі, травмовано дівчину

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На станції "Кловська" у Києві пасажир, порушив правила і впустив свою валізу на ескалаторі. Була травмована 25-річна дівчина. Про це йдеться у повідомленні столичного метрополітену у Facebook, передає УНН.

"Постраждалу забрала швидка допомога", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі закликали дотримуватись Правил поводження у метрополітені, а особливо на ескалаторі.

"Нагадуємо, що потрібно триматись за поручень (це вбереже від травм, у випадку раптової зупинки обладнання), не заступати за жовту обмежувальну лінію (взуття та ноги будуть цілі, це особливо стосується дітей), не підкладати пальці під поручень (і всі пальці на місці), не сідати на східці (нам правда не потрібні шматки навіть наймодніших пальто і спідниць), тримайте свій багаж і ні в якому разі не ставте сумки чи валізи на поручень (не наражайте на небезпеку інших пасажирів)...", - наголосили у прес-службі.

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