Пассажир в столичном метро уронил чемодан на эскалаторе, травмирована девушка

"Пострадавшая забрала скорая помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали соблюдать Правила поведения в метрополитене, а особенно на эскалаторе.

"Напоминаем, что нужно держаться за поручень (это убережет от травм в случае внезапной остановки оборудования), не заступать за желтую ограничительную линию (обувь и ноги будут целы, это особенно касается детей), не подкладывать пальцы под поручень (и все пальцы на месте), не садиться на ступени (нам правда не нужны куски даже самых модных пальто и юбок), держите свой багаж и ни в коем случае не ставьте сумки или чемоданы на поручень (не подвергайте опасности других пассажиров) ... ", - подчеркнули в пресс-службе.

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