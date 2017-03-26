Пассажир в столичном метро уронил чемодан на эскалаторе, травмирована девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На станции "Кловская" в Киеве пассажир нарушил правила и уронил свой чемодан на эскалаторе. Была травмирована 25-летняя девушка. Об этом говорится в сообщении столичного метрополитена в Facebook, передает УНН.
"Пострадавшая забрала скорая помощь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе призвали соблюдать Правила поведения в метрополитене, а особенно на эскалаторе.
"Напоминаем, что нужно держаться за поручень (это убережет от травм в случае внезапной остановки оборудования), не заступать за желтую ограничительную линию (обувь и ноги будут целы, это особенно касается детей), не подкладывать пальцы под поручень (и все пальцы на месте), не садиться на ступени (нам правда не нужны куски даже самых модных пальто и юбок), держите свой багаж и ни в коем случае не ставьте сумки или чемоданы на поручень (не подвергайте опасности других пассажиров) ... ", - подчеркнули в пресс-службе.
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