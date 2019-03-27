ПАРЄ відправить на вибори в Україну 27 спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Делегація з 27 членів Парламентської асамблеї Ради Європи цього тижня прибуде в Україну для спостереження за проведенням президентських виборів 31 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ПАРЄ.
"Делегація з 27 членів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на чолі з Анжелою Сміт з Великої Британії відвідає Україну з 29 березня по 1 квітня, щоб спостерігати за проведенням президентських виборів 31 березня разом зі спостерігачі від Парламентської асамблеї ОБСЄ, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї НАТО та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, делегація у супроводі члена експертного юридичного органу Ради Європи Венеціанської комісії повинна зустрітися з кандидатами в президенти або їх представниками, посадовими особами, які займаються виборами, і представниками громадянського суспільства і засобів масової інформації, перш ніж приступити до спостереження за голосуванням.
У ПАРЄ нагадали, що якщо жоден з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів в першому турі виборів, 21 квітня має відбутися другий тур, де буде два кандидати з найбільшої кількістю голосів за результатами першого туру.
Нагадаємо, ЦВК завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на виборах Президента України. Всього зареєстровано 2 344 офіційних спостерігачів.
Також нагадаємо, ЦВК відмовила ОБСЄ у реєстрації 24 росіян спостерігачами на виборах.