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ПАРЄ сьогодні витримала проросійський штурм - О.Айвазовська

Київ • УНН

 • 13651 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Парламентська Асамблея Ради Європи витримала сьогодні проросійський штурм. Про це на своїй сторінці у Facebook написала координатор громадської мережі “ОПОРА”, представник України в мінській підгрупі Ольга Айвазовська, передає УНН.

“ПАРЄ сьогодні витримала проросійський штурм. Коли говорять про корупцію та її елітарний вияв — політичну, не Україна єдина страждає від цієї „онкології“. Ми ж не настільки наївні, що інтереси РФ, ніби, лобіюють за любов до Пушкіна та матрьошки”, — написала О.Айвазовська.

Нагадаємо, представник Іспанії у ПАРЄ Джорджі Хукли запропонував внести у резолюцію ПАРЄ поправку про проведення виборів на окупованій території Донбасу.

Однак, ПАРЄ ухвалила позитивну для України резолюцію без поправки про “вибори на Донбасі”.

Українські Національні Новини

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