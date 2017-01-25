ПАРЄ сьогодні витримала проросійський штурм - О.Айвазовська
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Парламентська Асамблея Ради Європи витримала сьогодні проросійський штурм. Про це на своїй сторінці у Facebook написала координатор громадської мережі “ОПОРА”, представник України в мінській підгрупі Ольга Айвазовська, передає УНН.
“ПАРЄ сьогодні витримала проросійський штурм. Коли говорять про корупцію та її елітарний вияв — політичну, не Україна єдина страждає від цієї „онкології“. Ми ж не настільки наївні, що інтереси РФ, ніби, лобіюють за любов до Пушкіна та матрьошки”, — написала О.Айвазовська.
Нагадаємо, представник Іспанії у ПАРЄ Джорджі Хукли запропонував внести у резолюцію ПАРЄ поправку про проведення виборів на окупованій території Донбасу.
Однак, ПАРЄ ухвалила позитивну для України резолюцію без поправки про “вибори на Донбасі”.