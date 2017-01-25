ПАСЕ сегодня выдержала пророссийский штурм - О.Айвазовская

"ПАСЕ сегодня выдержала пророссийский штурм. Когда говорят о коррупции и ее элитарном проявлении - политической, Украина не единственная страдает от этой "онкологии". Мы не настолько наивны, что интересы РФ, якобы, лоббируют за любовь к Пушкину и матрешкам", - написала О.Айвазовская.

Напомним, представитель Испании в ПАСЕ Джорджи Хуклы предложил внести в резолюцию ПАСЕ поправку о проведении выборов на оккупированной территории Донбасса.

Однако, ПАСЕ приняла положительную для Украины резолюцию без поправки о "выборах на Донбассе".