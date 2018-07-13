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Парубій: якщо БПП відкличе свою кандидатуру, голосування за ЦВК буде безболісним

Парубій: якщо БПП відкличе свою кандидатуру, голосування за ЦВК буде безболісним

Київ • УНН

 • 7881 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Якщо Блок Петра Порошенка відкличе свою кандидатуру, то голосування за оновлення Центральної виборчої комісії відбудеться фактично безболісно. Про це на прес-конференції повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.

“Фактично це рішення відкриває можливість для створення ЦВК. Коли ми будемо мати в залі 13 поданих заяв і 13 вакансій, це голосування відбудеться фактично безболісно. Звичайно, ми маємо дотриматись процедури”, — заявив Парубій.

“Я впевнений: якщо ця позиція, яку публічно оголосив БПП, залишиться одним з перших питань наступної сесії, буде оновлення ЦВК”, — відзначив він.

Парубій додав також, що орієнтовно у вересні Рада зможе прийняти рішення.

“Орієнтовно вересень, я вважаю. Я вважаю, що вересень — це той місяць, коли ми зможемо прийняти ЦВК”, — додав він.

Як повідомляв УНН, питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени.

Нагадаємо, парламентська фракція БПП готова відкликати одну зі своїх кандидатур до ЦВК для розблокування процесу оновлення комісії.

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