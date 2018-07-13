Парубий: если БПП отзовет свою кандидатуру, голосование за ЦИК будет безболезненным
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Если Блок Петра Порошенко отзовет свою кандидатуру, то голосование за обновление Центральной избирательной комиссии состоится фактически безболезненно. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.
"Фактически это решение открывает возможность для создания ЦИК. Когда у нас будет в зале 13 поданных заявлений и 13 вакансий, это голосование состоится фактически безболезненно. Конечно, мы должнaы соблюсти процедуры", - заявил Парубий.
"Я уверен, что если эта позиция, которую публично объявил БПП, останется одним из первых вопросов следующей сессии, будет обновление ЦИК", - отметил он.
Парубий добавил также, что ориентировочно в сентябре Рада сможет принять решение.
"Ориентировочно сентябрь, я считаю. Я считаю, что сентябрь - это тот месяц, когда мы сможем принять ЦИК", - добавил он.
Как сообщал УНН, вопрос обновления ЦИК будет одним из первых, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью.
Напомним, парламентская фракция БПП готова отозвать одну из своих кандидатур в ЦИК для разблокирования процесса обновления комиссии.