Парубій: у повітрі не запах реваншу, а запах палаючих шин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що реванш не пройде, і попередив про запах палаючих шин. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Ви думаєте, що це в повітрі запах реваншу, - принюхайтеся! Це запах палаючих шин! Реванш не пройде!" - написав Парубій.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що указ Президента про розпуск парламенту суперечить Конституції України, і заявив, що його буде оскаржено в суді, а автор указу буде нести відповідальність.
Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.
Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України 20 травня.