Парубій сподівається, що у грудні парламент розгляне питання ротації членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій сподівається, що у грудні парламент розгляне питання щодо ротації членів ЦВК. Про це він заявив під час брифінгу по завершенню засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
На запитання журналістів, щодо ситуації довкола призначення нових членів Центрвиборчкому спікер зазначив, що це питання "зрушило з мертвої точки".
"Сподіваюся, що президент в найкоротший термін перенесе подання (про призначення членів ЦВК). Далі потрібно ще два тижні для проведення спецперевірки", - зазначив очільник парламенту.
А.Парубій очікує, що парламент у грудні "нарешті візьметься за питання (щодо ЦВК)".
Спікер також сподівається на розгляд у грудні питання про призначення аудитора НАБУ.
Як повідомляв УНН 10 листопада, наступного тижня парламент може вийти на формування нового складу ЦВК.