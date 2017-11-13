Парубий надеется, что в декабре парламент рассмотрит вопрос ротации членов ЦИК

На вопрос журналистов, о ситуации вокруг назначения новых членов Центризбиркома спикер отметил, что этот вопрос "сдвинулся с мертвой точки".

"Надеюсь, что президент в кратчайшие сроки перенесет представления (о назначении членов ЦИК). Далее нужно еще две недели для проведения спецпроверки", - отметил глава парламента.

Парубий ожидает, что парламент в декабре "наконец возьмется за вопрос (относительно ЦИК)".

Спикер также надеется на рассмотрение в декабре вопроса о назначении аудитора НАБУ.

Как сообщал УНН 10 ноября, на следующей неделе парламент может выйти на формирование нового состава ЦИК.